Philippe : au delà du roi, un père déterminé à construire une famille soudée

Philippe a recentré la famille sur lui, la reine et les enfants. C’est normal, puisque l’ordre de succession a changé depuis qu’il est devenu Roi. Astrid assure encore quelques missions économiques et Laurent défrayait plus la chronique quand Albert était roi. Mais depuis que Philippe a succédé à son père, son frère et sa sœur sont de moins en moins présents médiatiquement.

Il faut aussi se rappeler les difficultés que Philippe a connues en début de règne avec son père. Albert n’était pas d’accord avec sa dotation rabotée et le souverain s’est bien abstenu de réagir puisqu’il s’agissait d’une décision gouvernementale.

Et puis… Il y a eu l’affaire Delphine. Lorsque le roi Albert a tardé à reconnaître Delphine alors que l’évidence était là, il y avait ce test ADN, c’est Philippe, qui finalement a recollé les morceaux et qui a été le premier à inviter Delphine alors qu’Albert ne l’avait pas encore fait. Le roi Philippe s’est bien gardé d’intervenir avant la décision judiciaire. Mais une fois que la justice a tranché, c’est lui qui, très vite, a invité sa sœur. Et dans les semaines qui ont suivi, Albert, du coup, a invité aussi Delphine à venir le voir.

On peut dire qu’il est un peu devenu le chef de la tribu. Mathilde est sa coéquipière. Il y a un rôle pour chaque enfant qui va être grandissant. Et il ne va plus trop faire appel à la tante Astrid et l’oncle Laurent. Et si les grands-parents Albert et Paola sont à la retraite, on ne les verra plus. C’est le constat qu’on peut faire, le noyau dur aujourd’hui, c’est le roi, la reine et leurs enfants. Et priorité évidemment à l’héritière, la princesse Elisabeth.