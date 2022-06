"Philippe au Congo", Fabian vous fait revivre son arrivée

Après plusieurs reports, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis avec honneurs à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Partis pour cinq jours, ils sont accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir et le secrétaire d’Etat à la Politique scientifique Thomas Dermine. Dans le Cactus, il a réagi à son arrivée avec Michel Daerden et Charles Michel.