Philippe Albert : "Yari Verschaeren et Kristian Arnstad ont-ils le niveau pour Anderlecht ? A l’heure actuelle non…"

Incapable d’enchaîner deux victoires consécutives en championnat depuis août, Anderlecht plafonne en championnat. Plus proches de la relégation que des PO, les Mauves sont coincés dans le ventre mou, à la 12e place. Et si, défensivement les Bruxellois parviennent à sauver les meubles, c’est offensivement que le bât blesse. Et forcément, ce sont les animateurs potentiels qui sont pointés du doigt.

En ligne de mire des consultants de la Tribune, le duo Yari Verschaeren-Kristian Arnstad. Deux hommes, au profil similaire, qui ne parviennent pas à peser sur une rencontre : "Ils plafonnent. Yari Verschaeren, quand on l’a découvert, on était optimistes par rapport à son apport. Il était international rapidement, c’était l’homme de Roberto Martinez. Malheureusement, ça plafonne. Arnstad, c’était compliqué, il a disparu des radars, est bien revenu mais ça reste léger par rapport à ce qu’on peut attendre de meneurs de jeu potentiels d’un club comme Anderlecht" avance Stephan Streker.

Un constat partagé par Philippe Albert : "S’ils ont le niveau pour Anderlecht ? A l’heure actuelle, non. Pas assez créatifs à mon goût en milieu de terrain."

Alors ont-ils le potentiel pour jouer à Anderlecht ? "Je pense que oui mais ils ont besoin de soutien" explique Cécile De Gernier.

Pour Marc Wilmots, les pertes anderlechtoises du dernier mercato ont été sous-estimées : "Zirkzee, Kouamé, c’était deux castards devant. Ils n’ont pas été remplacés. Du coup, les médians n’ont plus de point d’appui. Le ballon revient à chaque fois…"

Selon l’ancien sélectionneur des Diables, la solution pourrait donc venir d’un autre système de jeu : "Nicolas Raskin a commencé à évoluer quand il jouait seul en milieu défensif. Est-ce qu’un joueur ne joue pas mieux quand il est seul ? Il rayonne à ce moment-là. Un peu comme Witsel en équipe nationale. Tu joues avec un six et deux huit devant, Trebel pourrait très bien le faire…"