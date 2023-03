Philippe Albert : "Vu l’absence de Courtois, ça me semble illogique de faire débuter les trois autres cadors de l’équipe"

Les Diables Rouges concluent leur première série de deux matches sous la houlette du nouveau sélectionneur Domenico Tedesco avec un duel amical contre l'Allemagne, mardi soir à Cologne.

"C'est une grosse nation du football par rapport au palmarès. A l’heure actuelle, ce n’est plus forcément une grosse nation au niveau mondial. L’Allemagne reste toutefois l’Allemagne. C’est comme la France, le potentiel dans ce pays est grand. C’est moins le cas en Belgique. Il faut aborder ce match avec une certaine sagesse. Pour moi, le gros test, c’était vendredi dernier contre la Suède. Et il a été réussi", indique d'abord Philippe Albert.

"A mes yeux, ce serait assez logique d’effectuer pas mal de changements. Il s’agit d’un match amical, le moment idéal pour offrir de l’expérience à certains. Ils en ont besoin au niveau international. Le match doit permettre d’expérimenter des choses. Vu l’absence de Thibaut Courtois, ça me semble illogique de faire débuter les trois autres cadors de l’équipe : Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Si un des trois venait malheureusement à se blesser, comment vont-ils le prendre dans son club ? Je vais comme toujours respecter les choix du coach, mais si j’étais à sa place, c’est ce que je ferais", poursuit notre consultant.

Et de faire son onze : "Casteels au but, le quatuor Meunier, Faes, Debast et Theate en défense, Lavia et Onana (ou Mangala) dans le milieu, Lukebakio et Bakayoko sur les flancs et Openda en pointe, avec par exemple Trossard en soutien."