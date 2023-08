Philippe Albert vole au secours de Carl Hoefkens : “Ce n’est pas lui le problème du Standard…”

Alors qu’il avait retrouvé le sourire et de la gnaque la saison dernière avec Ronny Deila, le Standard semble être retombé dans ses travers depuis le début de cette nouvelle saison. La griffe Carl Hoefkens ne prend pas (encore) et les Rouches se retrouvent donc à flirter dangereusement avec la zone rouge, eux qui ne comptent pour l’instant qu’un petit point en quatre rencontres. De là à, déjà, fragiliser la position du coach ?

Questionné par Benjamin Deceuninck dans le Facebook Live de ce lundi, Philippe Albert a donné son avis sur l’entraîneur liégeois : "S’il est en danger ? J’espère que non. Il doit travailler avec un noyau restreint. Quand la période des transferts sera terminée et qu’il y aura 2-3 joueurs en plus, on pourra évaluer son travail. Est-ce que Hoefkens est le problème ? Non, je pense que c’est le niveau de l’équipe. Quand on voit Donnum, qui a des qualités incroyables et qui, sous Deila, était largement au-dessus du lot…" analyse-t-il, sans finir sa phrase.

Alors que les supporters liégeois restent, pour l’instant, assez calmes malgré la situation, certains choix opérés par le coach sont, malgré tout, sujets à discussion. Notamment celui d’avoir confié le brassard de capitaine à un Aron Dønnum, un peu à côté de ses pompes depuis le début de saison :

"Sur la base de sa saison dernière, pourquoi pas ? Mais à partir du moment où il y a un gars comme Arnaud Bodart, qui est là depuis une éternité…" explique Albert.

Sauf que Bodart a confié qu’il ne voulait plus vraiment du brassard : "Il ne le veut plus trop ? Alors, Vanheusden ou Bokadi, qui ont le jeu devant eux et qui peuvent donner des consignes. Donnum c’est plus côté gauche, c’est assez étonnant comme choix. Mais bon, on peut le comprendre sur base de sa saison dernière, il avait été absolument étincelant" renchérit Albert.

Autre choix un peu contesté du choix, celui de, pour l’instant, se priver des jeunes. Là aussi, Albert soutient Hoefkens : "Les jeunes, il faut les encadrer. C’est difficile d’intégrer des jeunes dans une équipe qui se cherche. Au plus tôt les résultats seront positifs, mieux ce sera pour les jeunes. Hoefkens pourrait aussi faire monter Bokadi en six. Il y a Noubi et Ngoy qui peuvent dépanner dans l’axe. Il pourrait récupérer les ballons et donner un peu d’expérience à ce milieu de terrain qui en manque énormément."

Une chose est sûre, le Standard aura la pression dimanche au moment de se déplacer sur la pelouse de Courtrai dimanche, seule équipe à siéger derrière lui au classement.