Philippe Albert : "Un match à oublier", Lukaku capitaine exemplaire, Courtois "s’est mis hors de l’équipe tout seul"

La Belgique s’est imposée (0-3) sans trop forcer en Estonie pour son troisième match de qualification pour l’Euro 2024. Un peu bousculés en début de match par le pressing de la 108e nation au classement FIFA, les Diables Rouges ont mis du temps à rentrer dans la rencontre. Philippe Albert est revenu sur la rencontre au micro de Vincent Langendries : "Match à oublier assez rapidement au niveau du contenu. Notamment en première période où hormis les deux buts de Lukaku, on n’a pas vu grand-chose, si ce n’est une tentative d’innovation par rapport à Tielemans de nouveau. Il se retrouvait un peu dans une position d’arrière central gauche en possession de balle, ce qui permettait à Théate et Carrasco d’être plus haut sur la gauche et Castagne et Bakayoko sur la droite. Ça n’a pas forcément fonctionné. Les deux buts de Lukaku ont un peu libéré tous ces jeunes joueurs qui en deuxième mi-temps ont été un peu plus dominants. Et finalement, il y a ce troisième but de Bakayoko qui va lui faire un bien fou parce que c’est un jeune bourré de qualités et c’est un but très important pour lui".

Des innovations, Domenico Tedesco en a tenté lors des deux rencontres de ce rassemblement, que ce soit avec Castagne ou avec Tielemans. Elles n’ont cependant pas été de grandes réussites, mais n’ont pas non plus porté à conséquences. "Il n’y a pas eu de mal après ces deux tentatives d’innovation. On prend quatre points sur six, la Suède est battue par l’Autriche donc on est certains de terminer dans les deux premiers. Mais le problème, c’est qu’il est revenu à un schéma tactique assez normal en deuxième période lors des deux rencontres. Force est de constater que ça s’est mieux passé à ce moment-là", analyse notre consultant.

S’il y a eu des tentatives au niveau de la tactique, il y a également eu quelques nouveautés dans le onze de base. Trésor, Vranckx et Bakayoko ont tous les trois connu leur première titularisation. A la différence de Roberto Martinez, Domenico Tedesco n’a pas hésité à lancer de nouvelles têtes dans un match à enjeu. S’ils n’ont pas réalisé une première flamboyante, les trois hommes ont répondu présent pour Philippe Albert : "Une première mi-temps assez moyenne. Ils n’ont pas été aidés par leurs partenaires et le schéma tactique de l’entraîneur. Donc c’est difficile pour eux de se mettre au-dessus du lot. En deuxième mi-temps, on a pu voir leurs qualités parce que le bloc était beaucoup plus haut, plus compact, ça jouait plus vite, il y avait plus de créativité dans le milieu de terrain. Doku est rentré, ça a fait très mal sur les flancs. De l’autre côté, Bakayoko a eu quelques percussions, quelques fulgurances. Ils ont fait le boulot que l’entraîneur leur demandait et on ne peut pas leur en demander plus".

Si la Belgique conclut ce rassemblement sur un bilan comptable positif de quatre points sur six, elle a tout de même connu un moment plus que délicat avec la tension autour du brassard de capitaine. Si Thibaut Courtois a quitté le rassemblement et que quelque chose semble s’être cassé, Romelu Lukaku a hérité du brassard de capitaine et s’est comporté en capitaine exemplaire pour Philippe Albert : "Je n’attendais pas autre chose de sa part. Depuis qu’il est en équipe nationale, il a des statistiques monstrueuses. C’est un centre-avant qui a été titulaire dans tous les clubs où il est passé, dont tous les entraîneurs lancent des louanges concernant sa mentalité et son professionnalisme. Il a fait ce qu’il aime faire : inscrire des buts. Sans nécessairement avoir été très présent en première période, notamment dû au manque de ballons et au manque d’appuis de ses partenaires. Mais ça reste un attaquant de qualité mondiale".

Concernant Thibaut Courtois, difficile de voir un avenir clair pour le gardien du Real Madrid. "Il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a encore des rumeurs qui circulent. Il s’est mis hors de l’équipe tout seul, donc c’est à lui de régler le problème. Si on veut revoir Courtois dans les buts en équipe nationale, il va falloir qu’il présente des excuses à son staff, à ses coéquipiers et aux supporters. Je n’en veux pas à Tedesco. Il est entraîneur, il est seul maître à bord et si les joueurs vont dans son sens, tant mieux. S’il y en a qui décident de ne pas y aller, ça ne sert à rien de continuer", conclut Philippe Albert.