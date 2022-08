Philippe Albert : "Trois transferts, minimum, permettraient au Standard de revoir ses ambitions à la hausse"

En attendant le retour de La Tribune, Philippe Albert était présent ce lundi en Facebook Live pour débriefer le week-end de Pro League. Cette semaine, notre consultant est notamment revenu sur la prestation de Selim Amallah face au Cercle.

Si de nombreuses rumeurs entourent le joueur qui a répété ses envies de départ, l’ailier a parfaitement mené le Standard à la victoire ce week-end en inscrivant les deux penaltys face au Cercle. Une prestation saluée unanimement, notamment par Philippe Albert : "Il a de nouveau fait un tout gros match. Techniquement surtout, je pense qu’il s’est nettement amélioré par rapport à la saison dernière. Au niveau de l’engagement physique, il a fait un travail absolument incroyable entre les lignes alors que c’est plutôt un travail pour Cimirot ou Raskin. C’est un tout grand Amallah en ce début de saison."

Concernant le mercato du Standard en général, notre consultant considère que les Rouches seraient bien inspirés de recruter l’un ou l’autre joueur : "Au niveau défensif, il y a quand même de l’expérience. Dewaele a eu du mal contre Genk, c’était déjà beaucoup mieux contre le Cercle. Laursen n’est pas mal non plus, Laïfis et Dussenne ont de l’expérience, Bodart semble plus en confiance qu’en fin de saison dernière. S’ils perdent Amallah ou Raskin, il faudra transférer, il n’y a rien à faire. Je reste persuadé qu’il faut de la concurrence à Renaud Emond parce que, à ce rythme-là, quand on voit la débauche d’énergie sur le terrain, c’est impossible d’être frais aux abords de la surface ou dedans. Trois transferts minimum permettraient au Standard de revoir ses ambitions à la hausse."