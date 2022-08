Philippe Albert très inquiet pour la défense des Diables Rouges : "On ne peut pas aller au Qatar avec Faes et Theate"

Philippe Albert était l’invité de Lancelot Meulewaeter ce lundi dans le Facebook Live. Une émission lors de laquelle notre consultant a fait part de son inquiétude quant à la défense des Diables Rouges à moins de quatre mois de la Coupe du monde au Qatar.

Le week-end dernier, nos défenseurs belges de Ligue 1 ont vécu une première journée plutôt compliquée. Pour son 1er match avec Rennes, Arthur Theate a marqué dans son camp et Wout Faes l’a imité avec Reims dans la soirée de dimanche. Des choses qui arrivent. Ce qui inquiète surtout Philippe Albert, c’est la non-titularisation de Jan Vertonghen avec Benfica. "Il a perdu sa place. Son entraîneur a décidé de se passer de lui. Si c’est temporaire ça va, si c’est sur le long terme ça va devenir très difficile. Si vous allez à la Coupe du Monde avec de l’ambition, il faut jouer avec des gars qui sont dans le rythme. Il ne tiendra pas le coup sous la chaleur du Qatar".

Roberto Martinez a du souci à se faire

Notre consultant est d’autant plus inquiet que d’autres défenseurs sont également dans une situation délicate : "Dedryck Boyata au Herta Berlin ça ne va pas fort non plus, son club veut le vendre. Sans parler de Jason Denayer qui est toujours sans club. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde avec Faes et Theate. Je n’aimerais pas être à la place de Roberto Martinez. Il va falloir faire des choix forts si ces joueurs ne trouvent pas de solution. Il a du souci à se faire".

Quelles sont les autres options de Roberto Martinez pour le poste de défenseur central ? Deux joueurs ont notamment été cités dans les commentaires du Facebook Live : Zinho Vanheusden, prêté par l’Inter à l’AZ et le jeune Anderlechtois Zeno Debast.

Zeno Debast est un futur Diable Rouge

"En ce qui concerne Vanheusden, après deux graves blessures, il faut du temps pour revenir à 100%. Je pense que la Coupe du Monde arrive trop tôt pour lui", a confié Philippe Albert, qui se montre plus optimiste pour Debast. "Pour le moment c’est trop tôt mais s’il est titulaire chaque semaine, qu’il est performant et qu’en même temps l’avenir de Boyata, Denayer et Vertonghen s’assombrit, il faudra le prendre en considération. C’est un futur Diable Rouge".

