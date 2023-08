Philippe Albert sur Zeno Debast : "Si Anderlecht parvient à le garder encore, ce n’est pas 15 millions qu’ils vont le vendre, c’est 25 ou 30"

Zeno Debast fait parler de lui dans la presse autant pour ses bonnes prestations que pour un départ vers un autre club. Est-ce le bon moment de partir ? Pour Philippe Albert, la réponse est non.

Ce lundi, dans le Facebook live de La Tribune, Philippe Albert a balayé de nombreux sujets en compagnie de Benjamin Deceuninck. Parmi ceux-ci, Zeno Debast. Annoncé du côté du PSV, le jeune défenseur central attire aussi d’autres clubs. Mais un départ du joueur de 19 ans ne serait sans doute pas une bonne chose pour Anderlecht. Du moins pour le moment.

"Si Debast part, ce serait un souci", explique Philippe Albert. "Aux côtés de Jan Vertonghen, il est monté en puissance. C’est un diamant qu’il faut polir. Si Anderlecht parvient à le garder encore deux ou trois saisons, ce n’est pas 15 millions qu’ils vont le vendre, c’est 25 ou 30. Il a des qualités incroyables pour un jeune joueur. Il a déjà acquis énormément de maturité aussi. Je trouve qu’il fait moins de fautes que la saison passée."

Anderlecht peut-il se permettre de refuser une grosse offre ? A priori oui, si l’on en croit Marc Coucke. Le propriétaire d’Anderlecht a déclaré la semaine passée dans la presse flamande qu’Anderlecht était à nouveau en bonne santé financière. Du coup les mauves peuvent faire monter les enchères. À voir aussi les envies de Zeno.

"Mais pour Philippe Albert, le PSV, je ne suis pas certain que ce soit un pas un avant. Le championnat hollandais n’est pas plus élevé que le nôtre. Tout va dépendre de la somme proposée. Anderlecht ne peut pas refuser une somme entre 15 et 20 millions d’euros. Mais il faut garder les meilleurs joueurs et ceux du cru comme Debast. Moi si j’étais lui, je m’éclaterais le plus longtemps possible aux côtés de Vertonghen. Et d’ici à un, deux voire trois ans, il y a des plus grands clubs que le PSV qui viendront. C’est certain. Il a les qualités pour."

Restera ? Restera pas ? Le mercato ferme ses portes le 6 septembre. Il peut donc encore se passer pas mal de choses.