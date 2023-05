Philippe Albert sur Witsel : "Je le mets dans la cour des grands. Des 6 comme ça, il n’y en a pas tous les 10 ans"

Axel Witsel a annoncé la fin de sa carrière avec les Diables Rouges vendredi passé. Lors de l’émission La Tribune, nos spécialistes sont revenus sur l’apport du joueur avec la sélection nationale.

130 sélections avec les Diables Rouges. Axel Witsel a laissé une trace indélébile avec l’équipe nationale belge. "J’ai été surpris de cette nouvelle", explique Marc Wilmots lors de l’émission La Tribune. "Au mois de mars, il a reçu un couteau dans le cœur en n’étant pas sélectionné. On aurait pu le prendre avec et il y a une cassure qui s’est faite depuis."

Et l’ancien sélectionneur d’ajouter sur l’apport du joueur : "Il faut lui dire merci pour tout ce qu’il a fait et sa disponibilité en équipe nationale. C’est un tout grand joueur. Il peut jouer 6-8-10. Et il s’est sacrifié pour l’équipe, c’est un joueur qui pense pour les autres. C’était le premier nom sur ma feuille de match. C’était mon cerveau au milieu de terrain. On a de très bons jeunes, mais ils n’ont jamais fait de grands tournois. Il pourrait encore amener, d’autant plus qu’il évolue encore à l’Atletico Madrid."

Pour Philippe Albert, c’est simple, il met Witsel "dans la cour des grands avec Wilfried Van Moer, Van der Elst et Charly Musonda. Des 6 comme ça, il n’y en a pas tous les dix ans. Il faut se rendre compte de la chance qu’on a eue de pouvoir compter sur un joueur qui faisait le sale boulot pour les autres."