Philippe Albert sur les problèmes offensifs d'Anderlecht : "Dolberg doit être mieux alimenté... mais Dreyer et Amuzu ne sont pas dans le coup"

Comme le week-end dernier, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé sans convaincre, sur le terrain synthétique de Saint-Trond cette fois (0-1). Si défensivement, les Mauves tiennent la route, c'est offensivement que le bât blesse avec 2 petits buts inscrits (sur phases arrêtées...) en 3 rencontres.

Lundi, lors du live Facebook de La Tribune avec Lancelot Meulewaeter, notre consultant Philippe Albert est revenu sur les problèmes offensifs anderlechtois.

"Le niveau est relativement faible mais les résultats sont là. Mais dans le contenu, avec les qualités qu'il y a dans ce noyau, c'est assez faible. Défensivement, il n'y a aucun problème. Quand vous avez un pilier comme Jan Vertonghen qui est présent à chaque rencontre... À Saint-Trond, il a aidé Sardella comme il a aidé Debast par le passé. Mais offensivement, Dolberg doit être mieux alimenté. Dreyer n'est pas dans le coup pour le moment, Amuzu non plus. Il faudra voir ce que le nouveau venu Alexis Flips va apporter. Dans le contenu, ça ne pourra qu'être mieux".

"Je ne comprends pas pourquoi Riemer met un droitier à gauche (Amuzu) et un gaucher à droite (Dreyer), a expliqué Albert, Dolberg doit être alimenté via les flancs. Le Danois est bon en déviation, bon de la tête et peut jouer des deux pieds. Il doit être alimenté différemment".