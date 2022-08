Philippe Albert sur le possible départ d'Hans Vanaken à West Ham : "Pour moi, il doit rester à Bruges"

Un choix de la prudence qui pourrait augmenter ses chances de jouer un rôle dans le noyau de Roberto Martinez. "Son but, c'est de faire partie du noyau des Diables dans trois mois, et il a les qualités pour s'imposer dans cette équipe. Vanaken n'a jamais déçu en équipe nationale, et on ne sait jamais ce qui peut arriver à certains joueurs."

Philippe Albert doute que signer chez les Hammers permette à Vanaken de s'illustrer aux yeux du sélectionneur national. "Je ne suis pas certain qu'il serait titulaire à part entière à West Ham. La Premier League, c'est un tout autre monde. Ca va cinq à six fois plus vite et les contacts sont beaucoup plus nombreux."

Il reste dix jours aux dirigeants des Hammers pour convaincre Bruges de lâcher Hans Vanaken. Une chose est sûre, lui espère découvrir le football étranger.