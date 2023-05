Philippe Albert sur le calendrier... bizarre du football belge : "En un mot ? Bouglione ! C'est un cirque"

Cela n’a pas pu vous échapper. Ce dimanche, alors que Malines et l’Antwerp disputaient la finale de la Coupe de Belgique, Genk et Bruges entamaient, eux, les Champions Play-Offs quelques heures plus tard. Un match de championnat disputé le même jour que la finale de la Coupe ? Une équipe, l’Union, qui ne joue aucun match alors que tous ses adversaires sont sur le pont ? Un drôle d’agencement de calendrier… qui n’a pas manqué de faire réagir les consultants de la Tribune ce lundi soir.

"Aller mettre un match de championnat le jour de la finale de la Coupe de Belgique, je trouve qu’il y a une désacralisation. Quand j’ai reçu le programme, je me suis dit qu’ils s’étaient trompés. Je trouve ça d’autant plus bizarre et je trouve ça très injuste de permettre à Genk et à Bruges de commencer plus tôt. S’ils voulaient vraiment décaler, où était le problème de mettre Genk-Bruges en milieu de semaine pour des raisons d’équité ?" se demande Stephan Streker pour lancer le débat.

Selon Nordin Jbari, la réponse aux interrogations de Stephan Streker est simple : "Les clubs ne veulent pas jouer en semaine. Donc, ils ont fait un truc à la belge, à l’amiable, ils ont mis un match là et un autre là…"

Silencieux jusque-là, Philippe Albert intervient et fait… du Philippe Albert. Les phrases sont courtes, mais les mots comme souvent percutants : "Benjamin, vous regardez l’heure, je suppose qu’on est en retard ? Mon avis, en un mot sur ce débat-là ? Bouglione ! C’est un cirque."