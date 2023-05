Philippe Albert sur la prise de pouvoir de l’Antwerp : "Le timing idéal juste avant de recevoir Bruges"

Quelque peu oublié à l’heure d’évoquer les favoris pour le titre il y a encore deux semaines, l’Antwerp vient de prendre le pouvoir de la plus belle des manières en s’imposant face à Genk. Un succès précieux et qui semble arriver au bon moment pour les Anversois comme le pointent les consultants de La Tribune.

Bien malin celui qui peut prédire qui soulèvera le trophée de Pro League, seule certitude mathématique, ce ne sera pas Bruges. Des Blauw en Zwart qui seront d’ailleurs le prochain (double) adversaire du nouveau leader anversois. "C’était donc le bon moment pour passer en tête car Bruges n’est vraiment plus dedans. À voir quel onze sera aligné" abonde Philippe Albert. Un avis que Cécile De Gernier rejoint. "Ils ont une dynamique qui leur permettra peut-être de faire une bouchée de Bruges uniquement sur la confiance du moment. S’ils prennent ces six points-là, ce sera vraiment le bon moment" se projette l’ancienne joueuse professionnelle.

En plus de ce calendrier "favorable" les gars de Mark van Bommel peuvent compter sur d’autres éléments d’espoir. "Pour moi ils ont l’impact, la mentalité et la froideur nécessaire pour aller chercher le titre. Je trouve d’ailleurs que le public les supporte dans leur manière de jouer et vice versa" explique Swann Borsellino.

La réception de Bruges, à domicile, dimanche s’annonce donc bouillante.