Philippe Albert sur la longue absence d'Adrien Trebel à Anderlecht : "Je mettrais Kana à sa place, il a plus les réflexes défensifs qu'Olsson ou Ashimeru"

Felice Mazzù doit maintenant se tourner vers son banc pour combler le vide laissé par Trebel dans l'entrejeu. Et les options ne manquent pas. Kristoffer Olsson, Majeed Ashimeru et Marco Kana pourraient recevoir leur chance à ce poste de milieu défensif, un cran derrière Yari Verschaeren et Lior Refaelov.