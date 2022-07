Philippe Albert : "Selim Amallah doit rester au Standard"

Philippe Albert était l’invité de Benjamin Deceuninck ce lundi, dans le premier Facebook Live de la saison. Au cours de cette émission, notre consultant est revenu sur la rencontre entre le Standard et La Gantoise (2-2).

"Les Liégeois ont réalisé un match héroïque. À 10 pendant plus de 75 minutes face à une superbe équipe de la Gantoise, c’est un point qui équivaut à une victoire. Psychologiquement, ça fait un bien fou à ce groupe qui était nulle part la saison dernière. Il y a un nouvel entraîneur et une nouvelle mentalité. Les joueurs n’ont jamais abdiqué. La saison passée, ils auraient perdu ce match", a expliqué Albert, agréablement surpris par le Standard et surtout par Ronny Deila. "Partout où il est passé, il a gagné des trophées. Il est proche des joueurs. Pas à la Mazzu, mais pas loin. Ça peut marcher. Il correspond à l’ADN des Rouches. Il a la mentalité nordique, une mentalité exemplaire qui convient à Sclessin. Avec l’un ou l’autre renfort, ils peuvent viser le top 8".

Philippe Albert a également apprécié la prestation de Selim Amallah. "Amallah a été super. Sifflé la semaine dernière, il s’est réconcilié avec le public. Son entraîneur a confiance en lui. Il doit rester".

Enfin, notre consultant est revenu sur les décisions arbitrales de Lawrence Visser, qui ont fait beaucoup parler : "Calut a eu un excès d’enthousiasme. Il est à 45 mètres de son but, il ne doit pas se lancer dans un tel duel en ayant déjà été averti". Albert pense également qu’il y avait bien penalty sur Amallah, alors qu’il n’aurait, comme Visser, pas sifflé penalty pour la main d’Emond. "Il y a un geste du coude mais le bras reste le long du corps".

