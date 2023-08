Philippe Albert salue les résultats du RWDM : "Le début de saison est excellent et ils ont un vrai attaquant devant"

Après avoir pris une claque contre Genk, le RWDM s’est relevé et vient de remporter deux victoires. Dans le Facebook Live de La Tribune, Philippe Albert a salué la remontée des Bruxellois.

"John Textor a ses qualités et ses défauts. Il a pris des décisions fortes qui n’avaient pas plu aux supporters. Cláudio Caçapa est arrivé avec Igor De Camargo dans le staff. Avec six points sur neuf, c’est un excellent début. Les points pris ne sont plus à prendre, a commencé d’avancer notre consultant. Il faut aussi mettre en exergue le bon comportement des supporters à ce niveau-là car on aurait pu penser que cela se passerait mal quand Textor a viré tout le monde mais ils sont derrière leur équipe."

Il a également souligné l’apport de Mickaël Biron, déjà buteur à trois reprises cette saison. "Il a marqué des vrais buts d’attaquant en étant très présent. Il faut un attaquant pour se sortir de rencontres un peu difficiles et le RWDM l’a. N’oublions pas Xavier Mercier qui connaît notre championnat comme personne et qui est aussi une excellente acquisition."