Alors que l’apport de la nouvelle direction, 777 Partners, est moins lucratif qu’espéré, le Standard se retrouve désormais à la croisée des chemins. Que faire ? Vendre ses meilleurs éléments pour renflouer des caisses qui crient famine ou essayer de se renforcer encore un peu pour s’éviter une saison cauchemar ? Dans le Facebook Live de ce lundi midi, Philippe Albert s’est longuement épanché sur le dossier rouche au micro de Benjamin Deceuninck.

Pour notre consultant, le constat est particulièrement limpide : ce Standard-là, n’est pour l’instant pas suffisamment armé. De là à devoir se coltiner une improbable lutte pour le maintien ? Albert n’y croit pas trop… quoi que : "Je pense que, d’ici la fin du mercato, les dirigeants vont se rendre compte qu’il y a besoin de renfort rapidement. S’ils ne veulent pas connaître une saison cauchemardesque, il faut transférer 3-4 joueurs."

Le message est donc passé. Reste désormais à voir à quels postes les Rouches ont le plus besoin de renforts. Là aussi, Albert n’y va pas par le dos de la cuillère, pointant plusieurs postes : "Au milieu de terrain. Derrière, ils sont tranquilles. Il y a une assise défensive relativement solide. Mais je reste persuadé qu’il faut un buteur. C’est cher un buteur ? Oui mais Dieumerci Mbokani était libre de tout contrat. Et il se retrouve à nouveau à l’étranger. Gianni Bruno pareil… (NDLR : il est parti en D2 turque)."

Au fil de la discussion, le nom d’Mbokani revient d’ailleurs à plusieurs reprises dans la bouche de notre consultant, qui ne comprend pas que le Standard n’ait pas flairé l’éventuelle bonne affaire en rapatriant l’un de ses anciens chouchous : "On est obligés d’en parler. C’est un mec qui vous tient 2-3 défenseurs en permanence, il a des qualités absolument incroyables. Il a 37 ans mais il connaît le championnat. Vous savez ce que vous avez avec un tel joueur, évidemment qu’il aurait rendu des services."

Au final, Dieumerci Mbokani a préféré poser ses valises en… Arménie. A-t-il été contacté par le Standard au préalable ? On ne le saura jamais. On sait par contre une chose : c’est que, pour l’instant, le Standard est la pire attaque de Pro League avec un petit but inscrit en quatre matches.