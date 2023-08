Philippe Albert questionné sur le Standard : "Le plus faible des 15 dernières années ? Pratiquement d’accord, oui…"

Inquiétude plus que palpable en Bord de Meuse. Incapable de remporter le moindre match depuis le début de saison, le Standard ne compte qu’un petit point en quatre matches et traîne son spleen en fond de classement. Malheureusement pour les Liégeois, aucune embellie semble se dessiner puisque le contenu des matches est de plus en plus faible au fil des semaines. Questionné sur les Rouches ce lundi par Benjamin Deceuninck, Philippe Albert a, lui aussi, fait part de son inquiétude.

"Plus on avance dans la compétition, pire c’est. Ils ont 3 ou 4 matches abordables (ndlr : Courtrai et le RWDM comme prochains adversaires), j’ai regardé un peu leur calendrier, sur papier… il faut aller chercher les points. Si le Standard ne prend pas minimum 9 ou 10 points sur 15 lors des 5 prochains matches, ils ont ensuite un programme diabolique jusqu’à la trêve, ils jouent tous les gros du championnat. Il va falloir se mettre à l’abri rapidement…" analysait-il.