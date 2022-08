Philippe Albert propose des solutions pour l’attaque du Standard : "Mbokani et Lamkel Zé peuvent apporter une plus value"

Philippe Albert était l’invité de Benjamin Deceuninck ce lundi dans le Facebook Live de La Tribune. Pendant l’émission, notre consultant est revenu une nouvelle fois sur le Standard et son manque de solutions et d’efficacité offensive.

Le Standard a inscrit huit buts depuis le début de la saison dont quatre penalties. Et si Renaud Emond a inscrit un but lors de la défaite face à OHL, les statistiques des attaquants au Standard ne sont pas bonnes.

"Renaud Emond a raté trois énormes occasions" commence par expliquer Philippe Albert.

"Après, il a des circonstances car sur les quatre premiers matches, il n’était pas alimenté. Mais hier, il a raté trois occasions et son penalty marqué en deux temps. Il est conscient qu’il doit mieux faire. Et je suis persuadé que le Emond à 100% d’il y a quatre ou cinq ans mettait un hat-trick ou remettait son équipe à égalité. Après, au niveau des datas, il ne faut pas demander à un attaquant de courir 11 km par match est d’être frais dans le rectangle. Son activité physique lui a coûté le réalisme face à OHL."

Pour Philippe Albert, il est donc temps d’aller chercher l’une ou l’autre recrue. Et son idée, c’est de prendre des joueurs sans contrat ou sur une voie de garage.

"Mbokani, il est libre et je suis persuadé qu’il n’y aura aucun problème au Standard. Lamkel Ze, vous savez que vous allez devoir le gérer, mais si vous êtes capable de le faire, c’est un apport incroyable. Mbokani a fait passer un message, il est libre et veut revenir en Belgique. Donc il y a des possibilités à court terme. Ce sont des joueurs qui connaissent notre championnat et qui pourraient apporter une plus-value et retirer le Standard de cette descente aux enfers. Donner un contrat à des joueurs d’un an, vous ne risquez rien, que du contraire."