Philippe Albert pessimiste pour le Standard : "Franchement, je ne sais pas comment Ronny Deila va s’en sortir"

Philippe Albert était l’invité de Benjamin Deceuninck ce lundi dans le Facebook Live. Une émission lors de laquelle notre consultant est revenu sur la claque prise par le Standard à Westerlo (4-2). Après quatre journées de Pro League, les Liégeois pointent à la 12e place avec 4 points sur 12.

"Le Standard a deux visages. À domicile c’est costaud avec le public qui reste positif, mais en déplacement c’est la catastrophe (7 buts encaissés en 2 matches). Dussenne, Dewaele, Laifis et Bodart restent des joueurs de qualité mais si le Standard ne se renforce pas, il va devoir jouer entre la 8e et la 15e place. Emond est trop esseulé et la défense laisse à désirer. Franchement, je ne sais pas comment Ronny Deila va s’en sortir", a confié Philippe Albert, visiblement très pessimiste pour la suite.

Notre consultant a également pointé la mauvaise attitude de certains Rouches lors de la défaite face aux Campinois : "Donnum reste une énigme. Il a des qualités techniques incroyables mais au niveau de sa mentalité, c’est l’irrégularité extrême. Amallah c’est plus de la frustration. Si Amallah et Raskin ont des envies d’ailleurs, ce n’est pas évident d’être concentré à 100%. À Westerlo c’était visible mais pas lors des 3 premiers matches".

Avec 5 millions d'euros pour le mercato, vous ne savez rien faire

À moins d’un mois de la fin du mercato (qui prend fin le 6 septembre), la nouvelle direction liégeoise n’a pour le moment réaliser que deux transferts entrants avec Laursen et Ohio, déjà blessé pour une durée de 4 semaines. "777 Partners, les nouveaux propriétaires, n’auraient qu’une enveloppe de 5 millions d’euros pour le mercato. Avec cette somme, vous ne savez rien faire. Le problème est aussi de trouver des joueurs qui ont envie de venir dans un club qui, actuellement, n’a pas de grandes ambitions", a conclu Albert.

