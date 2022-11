Philippe Albert optimiste malgré la défaite des Diables face à l’Égypte : "C’est plutôt rassurant"

Les Diables Rouges se sont inclinés face à l’Égypte (1-2) vendredi pour leur premier… et dernier match de préparation avant la Coupe du monde. Notre consultant Philippe Albert a répondu aux questions de Vincent Langendries après la défaite de la Belgique.

Que retenir de positif dans cette rencontre ?

"Malgré la défaite, le contenu. En début de match on doit bénéficier d’un penalty flagrant. Si l’arbitre ouvre ses yeux, on mène au score. Ça change complètement la physionomie du match. Et en deuxième période, les changements ont apporté énormément. Openda a un peu redistribué les cartes en attaque par rapport à sa 2e mi-temps et le but qu’il a inscrit sur un super centre de Carrasco. Theate m’a aussi bien plu. Il avait souvent Salah dans sa zone et il s’en est super bien sorti. Doku est super bien rentré. Il a fait très mal à cette défense égyptienne. D’habitude quand les Diables perdent on est assez mécontent, négatif, ici c’est tout le contraire, c’est plutôt rassurant".

Mais il y a quand même des choses négatives. On concède trop facilement d'occasions…

"On se met en difficulté nous-mêmes avec des pertes de balle en milieu de terrain. Les Égyptiens étaient très rapides en contre-attaque. Ils nous ont fait très mal. Mais avec cette mentalité et ce comportement mercredi face au Canada, ça va passer".

Plutôt optimiste ou pessimiste pour le match contre le Canada ?

"Je suis optimiste et je pense que Roberto Martinez le sera aussi. Mais il va devoir prendre des décisions très fortes car certains jeunes ont marqué énormément de points. Carrasco a aussi été très bon, défensivement et quand il a joué plus haut. Je n'aimerais pas être la place du coach pour faire la composition face au Canada".