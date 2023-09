Philippe Albert : "On s’est peut-être un peu enflammé trop vite après notre victoire en Allemagne..."

Ce mardi soir, à 20H45 au Stade Roi Baudouin, les Diables Rouges vont accueillir l'Estonie pour le compte de leur cinquième match qualificatif pour l'Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne. Préface de cette rencontre avec notre consultant Philippe Albert.

"Je ne suis pas inquiet, on va gagner ce match. Koen Casteels a doublé parfaitement Thibaut Courtois dans les buts en Azerbaïdjan. Deux ou trois joueurs étaient en dessous de leur niveau, ils le savent. Je m’attends à trois changements minimum. Si certains n’augmentent pas leur niveau, on va rencontrer des soucis. Je trouve que nous manquons de créativité, de pressing et de confiance. On a des cadres dans chaque ligne. Pourquoi ne pas évoluer avec uniquement Amadou Onana devant la défense ? Avec quatre défenseurs et une sentinelle, tu es paré pour ce genre de matches. On pourrait alors placer Youri Tielemans et Yannick Carrasco en soutien de Romelu Lukaku. Jérémy Doku sur le flanc gauche et Dodi Lukebakio sur le flanc droit. Ca permettrait d'avoir un joueur en plus au niveau du pressing. Tu peux presser haut et Onana est là pour colmater les brèches derrière", explique-t-il.

Et notre consultant d'évoquer quelques joueurs spécifiquement : "Leandro Trossard n'a pas marqué des points samedi, Johan Bakayoko non plus. Le tout va être de savoir si Wout Faes continue d'avoir la confiance du sélectionneur. Je reste persuadé que les automatismes entre Zeno Debast et Jan Vertonghen pourraient aider cette équipe. Tielemans ? S'il évolue un cran plus haut, offensivement, il devra parcourir moins de distance. Avec sa frappe, il pourrait faire mal. Il a des qualités indéniables, il a simplement besoin d’enchainer les matches. Son manque de rythme est criant, ça se ressent. Il n’entre pas dans les plans de son coach Unai Emery à Aston Villa et les entrainements ne remplacement jamais le tempo d’un vrai match."