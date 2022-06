Philippe Albert : "on pourrait dire au revoir à cette Ligue des Nations dans quelques jours et ce serait très dommage"

A la fois moteur du jeu offensif et courroie de transmission, Kevin De Bruyne a manqué quand il a quitté la pelouse. Après son remplacement, les Diables ont perdu en contrôle et en maîtrise. "C’est le patron de l’entrejeu, bien aidé par Tielemans et Witsel. Offensivement quand il a un ballon, on sent que le danger peut arriver à n’importe quel moment. Il peut garder le ballon, décrocher quand on souffre. Il peut trouver des ouvertures, l’homme libre aussi quand on est sous pression. Son changement a coïncidé avec un renouveau du côté gallois. Les entrées d’Eden et Thorgan n’ont pas été une réussite. Vous ne remplacez pas un De Bruyne d’un coup de baguette magique."



KDB ne sera, comme Meunier et Carraco, du voyage en Pologne. "Il va falloir aller jouer là-bas. Le stade sera comble, l’ambiance sera hostile. Et puis ils sortent d’un super match aux Pays-Bas. Je ne suis pas certain que ça va bien se passer en Pologne. On pourrait dire au revoir à cette Ligue des Nations dans quelques jours et ce serait très dommage".