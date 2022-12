Philippe Albert : "On ne risque pas d'avoir une finale aussi intense et avec autant de suspense de sitôt"

Philippe Albert a commenté la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France. Une rencontre au "suspense absolument incroyable jusqu'à la fin". L'ancien Diable rouge a vécu plusieurs centaines de match comme consultant. Celui-ci restera dans sa mémoire. "Au niveau émotionnel, je dois aussi ressortir Belgique-Japon en 2018. Mais ici c'est une finale. Ce qu'on a vécu ce soir, il faut se pincer parce qu'on était là. On ne risque pas d'avoir une finale aussi intense et avec autant de suspense de sitôt".



"Les Argentins avaient plutôt bien négocié cette rencontre, les Français pas trop", rembobine Albert au micro de Vincent Langendries. "Deschamps n'a pas hésité. Retirer deux joueurs à la quarantième en finale de Coupe du monde, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent se le permettre. Lui l'a fait. Il y a eu des changements en deuxième période qui ont apporté énormément. Et puis dix minutes de folie avec ce retour des Français dans la rencontre. Cela nous a amené à des prolongations dantesques. Ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Messi redonne l'avantage. Mbappé égalise. Il y a le triplé de Mbappé qui sort perdant de cette finale. Personnellement, ça doit être très difficile pour lui. Et puis il y a cette séance de tirs au but où les Argentins sont des maîtres en la matière. Et c'est finalement Messi qui soulève le trophée. C'est la cerise sur le gâteau d'une carrière qui a commencé il y a 17 ou 18 ans".



Dans ce match complètement dingue "il y a eu plusieurs tournants", selon notre consultant. "Il y a eu des phases litigieuses des deux côtés. Le fait que la France revienne au score après cette erreur de jugement d'Otamendi, ça aurait pu coûter très cher. Heureusement pour lui l'Argentine l'emporte aux tirs au but. Mais la façon dont l'Argentine a remis la France sur les rails au niveau défensif était quand même assez inquiétant".



Lionel Messi a été élu joueur du tournoi, un titre qui ne se discute pas. "Il n'y a pas photo. Il a brillé et a été décisif lors de chaque rencontre. Ce qu'il a fait dans ce tournoi à 35 ans est incroyable".



Kylian Mbappé a aussi laissé son empreinte sur ce tournoi même s'il "a eu des hauts et des bas". "Il termine meilleur buteur avec ce triplé fantastique en finale. Mais il a souffert dans certains matches. Mais c'est un joueur qui même quand il est moyen arrive à sortir quelque chose d'exceptionnel au niveau offensif. Il l'a encore prouvé en ayant les nerfs solides lors de deux penalties. Et son but égalisateur est tout bonnement exceptionnel. Il est hors norme et il en gagnera encore énormément des trophées", conclut-il.