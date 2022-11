Philippe Albert : "On est obligé de remporter cette première rencontre, sans quoi..."

Ce mercredi soir, les Diables Rouges vont rencontrer le Canada pour le compte de la première journée du groupe F lors du Mondial 2022.

"Offensivement, on a les atouts pour faire très mal à cette équipe canadienne. Avec l'attaquant de pointe, Michy Batshuayi ou Loïs Openda. Ils ont beaucoup de qualités, ils l'ont prouvé récemment. Kevin De Bruyne, patron de l'entrejeu, va jouer assez haut à mon avis. Il y a aussi Leandro Trossard ou Eden Hazard sur les côtés, ils peuvent sur une action individuelle faire mal à n'importe qui", précise Philippe Albert.

Et notre consultant de poursuivre : "La défense du Canada, c'est son point faible. Le trio offensif formé d'Alphonso Davies, Jonathan David et Tajon Buchanan est leur point fort. Il faudra rester très concentré et très compact derrière en ce qui concerne les Diables. Je ne suis pas certain que les deux équipes vont attaquer. Je m'attends à ce que le Canada joue assez bas et profite des maladresses techniques de certains de nos joueurs pour faire mal en reconversion offensive."

"On est absolument obligé d'attaquer, de les mettre sous pression et de remporter cette première rencontre, sans quoi la suite pourrait être plus délicate. Nous avons les armes pour les attaquer, même si Eden Hazard est loin d'être à 100%. Dans ce genre de rencontre, face à ce genre d'adversaire, il est malgré tout capable de faire la différence. Je l'espère", conclut l'ancien Diable Rouge, qui s'était prêté au jeu du pronostic avec nous.