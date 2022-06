Philippe Albert : "Lukaku fait un choix intelligent et très positif pour les Diables Rouges"

Lukaku peut-il faire aussi bien que lors de son premier passage à l’Inter ?

"Je m’attends à ce que Romelu mette des buts assez régulièrement. Il a les qualités pour cela. A Chelsea le style de jeu ne lui convenait pas. Thomas Tuchel adore jouer avec un faux 9 ce qui correspond mieux à Kai Havertz. A l’Inter le système lui convient mieux et il s’entend très bien avec Lautaro Martinez. En pus il a marqué ce club de son empreinte et à partir du moment où il se sent aimé, il va réussir dans ce club j’en suis sûr".

Dans quel état d’esprit revient-il à Milan ?

"Revanchard, certainement. Par rapport à son passage raté à Chelsea mais aussi par rapport à certains supporters de l’Inter qui lui ont déjà demandé de prouver ce qu’il vaut sur le terrain. De mon côté, je suis persuadé qu’il va rapidement faire trembler les filets et reconquérir les supporters ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Finalement le plus important pour Romelu c’est de se sentir bien tant au niveau footballistique qu’au niveau humain. A ce niveau-là, je pense qu’il n’y a pas mieux que Milan et qu’il va retrouver le niveau qu’il avait quand il a quitté l’Inter par la grande porte".