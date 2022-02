Philippe Albert : "Les supporters de Charleroi ne sont pas du tout contents avec la politique de transferts actuelle"

Le plateau de la Tribune est revenu sur la situation du Sporting de Charleroi ce lundi soir. Depuis le départ de Shamar Nicolson, les résultats des Zèbres sont nettement moins bons. Alors que nombreux supporters carolos ont compris la décision de leur club de le laisser partir vu le gros montant fourni par le Spartak Moscou, ils sont presque aussi nombreux à ne pas avoir accepté de ne pas voir de gros renforts arriver pour combler ce départ. Pas entièrement satisfaits par les prêts qui ont été conclus cet hiver. Philippe Albert comprend cette frustration.

"Les supporters, j'en suis certain, je le sais d'ailleurs, ne sont pas du tout content avec la politique de transferts à l'heure actuelle. Parce que ça n'avance pas. (...) Je suis tout à fait d'accord avec la vente de Nicholson, c'est un prix absolument incroyable, il faut absolument le vendre. Mais quand vous prenez 10 millions d'euros, achetez au moins définitivement du solide. Un gars qui vous met un but tous les deux matches. Et là vous allez prendre des points et revoir un peu à la hausse vos ambitions. C'est malheureux de parler comme ça parce que Still fait du bon boulot, mais si à chaque saison on vient vous piquer vos meilleurs joueurs et ils ne sont pas remplacés à un moment donné ça ne marche plus."

Le plateau pense malgré tout que le Sporting carolo devrait pariticiper aux PO2.