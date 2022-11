Philippe Albert : "Les Diables doivent évacuer leur peur... c'est le moment de remettre l'église au milieu du village"

Après leur succès compliqué face au Canada (1-0), les Diables Rouges vont affronter le Maroc ce dimanche dans le groupe F de la Coupe du monde 2022.

"Je m'attends à une autre rencontre difficile. Je considère le Maroc comme une très belle équipe avec des éléments offensifs qui peuvent faire très mal comme Youssef En-Nesyri, Selim Amallah (du Standard) et surtout Hakim Ziyech. Il est en manque de compétition, mais il a déjà un match dans les jambes. Il va falloir se méfier de cette équipe qui est très bien organisée, qui est dure mais correcte dans les duels. Il faudra être prêt à 100% dès l'entame du match, introduit Philippe Albert. J'espère que les Diables seront prêts. Les rencontres ne viennent jamais trop vite, d'autant plus que la première a été de faible qualité. C'est l'occasion de remettre les choses en place. On a des joueurs avec énormément de talent. Il faut que tout le monde soit prêt dès l'instant où le match débute. Si on fait un match plein dimanche, et que tous les joueurs sont à 100%, alors il y aura moyen de remporter cette rencontre. Dans le cas contraire, on va de nouveau souffrir."

"On a des joueurs intelligents en général. Ils savent qu'ils n'ont pas presté à leur niveau contre le Canada. On a gagné grâce à un petit miracle. Ils n'ont pas envie de revivre ce genre de mésaventures. Ils se sont faits incendiés dans la presse belge, mais aussi internationale. Ca ne fait jamais plaisir quand vous êtes dans une compétition comme un Mondial. C'est le moment de remettre l'église au milieu du village. En cas de victoire, on serait qualifié. Ca enlèverait un peu de stress pour préparer le troisième match et avoir les huitièmes de finale en point de mire", poursuit notre consultant.