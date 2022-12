Philippe Albert : "Le Maroc est en confiance extrême, il est à sa place dans ce tournoi"

Le Maroc a réalisé un nouvel exploit dans le Mondial 2022 en validant sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire aux tirs au but contre l'Espagne mardi en huitièmes de finale.

"C'est un match historique pour le Maroc. Le scénario de la rencontre était prévisible : une très bonne organisation marocaine et une possession de balle incroyable de l'Espagne. Ils ont eu très peu d'occasions franches de but. Ca se joue aux tirs au but, c'est la loterie. Les Marocains ont été plus lucides et plus professionnels que les Espagnols. Le Maroc est à sa place dans ce tournoi. C'était déjà du sérieux en phase de poules. Défensivement, il y a des joueurs qui m'impressionnent. Dans le milieu, Sofyan Amrabat a un volume de jeu incroyable. Sans un véritable buteur, cette équipe parvient à créer l'exploit. L'homme du match, c'est le gardien marocain Yassine Bounou. Le Maroc est en confiance extrême, à l'image de la panenka d'Achraf Hakimi, on l'a encore vu face à l'Espagne. Quand vous allez chercher une qualification comme ça, la fatigue part assez rapidement. Tout est question de récupération", a indiqué notre consultant Philippe Albert au sujet de la qualification marocaine.