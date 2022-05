Philippe Albert : "Le discours d’Ancelotti sur Eden Hazard a changé, il a peut-être compris qu’il faisait fausse route"

Dans le Facebook Live en préface de la Tribune ce lundi soir, Philippe Albert a répondu à vos questions ! Quid de l’avenir du Standard ? Quel avenir pour l’Union Saint-Gilloise ? Que penser de la saison du Sporting d’Anderlecht ? Et du Sporting de Charleroi ? Qui remportera la Ligue des champions ? Vous avez été nombreux à interroger Philippe !

Notre consultant qui a également donné son avis sur la situation d’Eden Hazard, qui évolue quelque peu favorablement ! Et Philippe Albert ne se concentre pas sur la performance du joueur dimanche lors de sa montée au jeu contre Cadiz, mais plutôt sur ce qui se dit en dehors des terrains… "Moi, ce qui me fait surtout plaisir, c’est le discours de son entraîneur (ndlr. Carlo Ancelotti), qui est totalement à l’opposé de ce qu’il disait il y a quelques semaines. À partir de ce moment-là, si Eden sent que son entraîneur est à ses côtés, c’est un message vraiment important parce que c’est un joueur qui marche beaucoup au mental. Ça pourrait le booster."

Du temps, voilà ce dont le Diable a (encore) besoin : "Je ne vais pas parler de son entrée au jeu parce que j’ai déjà lu qu’il avait fait deux talonnades et une bonne passe : mais on ne peut pas juger Eden là-dessus. Il doit être percutant, décisif, il doit être très important pour son équipe à chaque match. Il faut lui laisser le temps. Et cette Ligue des Nations, les quatre matches au mois de juin, vont peut-être lui faire le plus grand bien."

Philippe de conclure : "Mais ce que je retiens surtout c’est le discours d’Ancelotti. C’est quelqu’un de très fermé, très réservé. Et je pense qu’il a peut-être compris qu’il faisait fausse-route avec Eden en ayant un discours comme il avait auparavant. C’est surtout ça que je retiens. Les 20 minutes d’Eden, tant mieux, ça va lui faire du bien, mais c’est surtout le changement de discours d’Ancelotti. Si Eden reste au Real, Ancelotti va probablement le faire jouer la saison prochaine et ça c’est le plus important."