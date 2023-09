Philippe Albert : "La première mi-temps est intéressante, mais la deuxième était assez médiocre"

La Belgique s’est imposée sur le plus petit score ce samedi en Azerbaïdjan. Un match compliqué pour nos joueurs offensifs bien aidé par la défense belge comme l’explique Philippe Albert dans son débrief.

"Ce match ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters et même aux journalistes, joueurs et staff", explique Philippe Albert. "Les Diables ont fait le boulot comme on dit. C’était un déplacement difficile avec pas mal de joueurs en manque de temps de jeu ou d’autres qui ont seulement trouvé un club ces derniers jours. La première mi-temps est intéressante, mais la deuxième était assez médiocre. La Belgique entière ne retiendra que le résultat et c’est le plus important."

Philippe Albert en a aussi profité pour distribuer les bons et moins bons points dans l’équipe de Tedesco. "Trossard et Bakayoko ont eu une rencontre difficile. D’autres comme Theate, Carrasco, Onana, Casteels et Vertonghen ont été bons. Tedesco a fait le bon choix en alignant cette défense-là. Car les adversaires se sont créé deux grosses occasions. Au niveau offensif, Romelu Lukaku était un peu esseulé. Il y avait peu de partenaires pour jouer le deuxième ballon. Et c’était le problème aujourd’hui."

Mardi face à l’Estonie pour Philippe Albert, il faudra absolument la victoire : "Doku devrait débuter car le terrain est plus large. Yannick Carrasco, j’aimerais le voir à l’œuvre derrière l’attaquant pour avoir Lukebakio ou Bakayoko à droite. Il faudra voir pour Tielemans, parce qu’il a eu des difficultés et son manque de rythme était criant aujourd’hui, même si ça n’enlève rien à ses qualités. Il a été bien secondé par Onana. Ce sera un match très important face à l’Estonie, il faut engranger les trois points. Je m’attends à trois changements mardi", conclut Philippe Albert.