Philippe Albert : "La Croatie et le Maroc ont affiché un patriotisme qui a manqué aux Diables rouges"

La Croatie a battu le Maroc 2-1 dans la petite finale de la Coupe du monde, s'emparant de la troisième place. Le Maroc doit se contenter d'une superbe quatrième place historique. Les deux nations ont offert un très chouette spectacle dans cette rencontre ! Philippe Albert est revenu sur ce match au micro de Vincent Langendries.

Une petite finale pas si petite que ça? "Ils ont donné l'exemple à la France et à l'Argentine pour dimanche. Une première mi-temps, en tout cas, d'excellente qualité, entre deux équipes dans lesquelles il y avait beaucoup de changements. Elles ont montré une volonté d'aller vers l'avant, et de jouer au football, même si'l y a eu l'une ou l'autre phase un peu litigieuse, force est de constater que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Au décompte final, je pense que la victoire de la Croatie ne se discute pas."

Troisième médaille pour la Croatie en 25 ans en Coupe du monde : "C'est prodigieux pour un pays comme la Croatie où il y a peut-être moins de talent que chez nous au cours des onze, douze dernières années mais il y a cette envie de se défoncer pour son partenaire, pour son leader Modric, qui a fait un match absolument incroyable dans une position différente de la sienne habituellement. Ce patriotisme dans le corps, dans le sang, c'était visible aujourd'hui des deux côtés. Il y avait des blessés pour le Maroc, qui ont été bien remplacés. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là dans cette petite finale."

Ce patriotisme c'est ce qui manque dans l'équipe nationale belge? "Oui c'est ce qui manque au niveau du caractère. Il faudrait peut-être leur inculquer, dans la formation, cette mentalité, ce caractère qui fait qu'il faut aller au bout des choses même quand ça ne va pas, qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Et à partir de ce moment-là, on peut oublier le résultat beaucoup plus facilement."

Le Maroc va avoir droit à un bel accueil à son retour au pays : "Probablement, et ils l'auront mérité. Personne ne les attendait à ce niveau-là, ils ont éclaboussé cette Coupe du monde de leur fraîcheur, de leur organisation, de leur qualité technique au niveau individuel, quatrième c'est peut-être la moins bonne place mais il faut se dire qu'il y a trois mois ils auraient signé des deux mains."

Pour la finale, peut-on s'attendre à un match ouvert? "Tout va dépendre du premier quart d'heure. On l'a vu ce samedi, on a eu un quart d'heure de feu avec deux buts ça a décanté cette rencontre directement. En principe on devrait avoir du spectacle, il y a Messi d'un côté, Mbappé de l'autre mais il y a aussi du talent à côté d'eux sans quoi ils ne seraient pas à ce niveau-là de la compétition. J'espère que les deux nations feront honneur au football et qu'on pourra vivre une grande, grande finale. Avec l'exploit au bout d'un côté comme de l'autre, si l'Argentine l'emporte Messi sera l'égale de Maradona et si les Français l'emportent, seul le Brésil a réalisé pareille performance depuis l'après-guerre. Ca vous situe un peu l'enjeu de cette rencontre."