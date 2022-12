Philippe Albert : "Je veux retrouver des gars qui mouillent le maillot, qui se battent pour les équipiers"

Et d'ajouter : "Ca passe ou ça casse aujourd'hui. Lancer des jeunes sans expérience, ce ne serait pas leur rendre service. Je pense qu'il va rester dans une composition plus ou moins logique. On ne devrait pas avoir énormément de changements. Les clés du match ? D'abord la bataille en milieu de terrain. Si Romelu Lukaku débute, il faudra voir dans quel état d'esprit et dans quel état physique il se trouve. Le troisième point clé, c'est cette mentalité. Je veux retrouver des gars qui mouillent le maillot, qui se battent pour les équipiers et qui, en cas de coup dur, parviendront à renverser la situation. C'est tout ce qu'on leur demande. Le foot, c'est un jeu simple."

"Si il y a bien un joueur qui doit prouver quelque chose aujourd'hui, c'est Kevin De Bruyne. Il en est capable. Le vent a tourné pour lui. C'était un joueur indispensable à notre équipe. Il l'est toujours, mais il faut qu'il montre une autre mentalité et sorte un tout grand match, comme il le fait pratiquement chaque semaine avec Manchester City. Il est psychologiquement dans une situation difficile. Il est moins bien entouré qu'en club, mais il doit jouer avec ses équipiers, qui ont fait des résultats extraordinaires aussi depuis plus de dix ans. Des gars comme Jan Vertonghen ou Toby Alderweireld sont là depuis le début également, à son service. A lui à renvoyer la balle et nous sortir un match de qualité comme il est capable de le faire. Lukaku ? Il n'a plus débuté un match depuis fin août. Ca reste un buteur d'exception. Par sa présence, il fait douter l'adversaire. Il y a une différence si Lukaku est là ou non. On marquera des points à l'entame de cette rencontre, au niveau du leadership aussi. C'est un leader. J'espère qu'il va débuter car il est capable de faire la différence à lui seul", précise ensuite notre consultant.