Philippe Albert inquiet de la situation d’Eden Hazard, Marc Wilmots rassure

La Tribune a repris ce lundi et l’un des thèmes de l’émission a été Eden Hazard. Philippe Albert et Marc Wilmots ont donné leur avis sur la situation du joueur du Real Madrid. Et c’est inquiétant à quelques semaines de la Coupe du monde.

"Moi je panique par rapport à Eden Hazard, car Roberto Martinez a eu un message clair, il prendra des joueurs à la Coupe du monde qui sont dans le rythme, qui ont du temps de jeu. Eden, ça va faire plus de trois ans qu’il n’a pas joué", a déclaré directement Philippe Albert sur la situation d’Eden Hazard.

Si notre consultant est tracassé du statut du joueur du Real Madrid, Marc Wilmots, invité du jour est plus nuancé :

"On parle trop vite. On est le 5 septembre et ils vont encore jouer 25 matches d’ici la Coupe du monde. Il peut y avoir des blessures et des choses qui vont se passer. Peut-être qu’Hazard va jouer les 10 derniers matches avant la Coupe du monde et qu’il sera frais et dans le rythme. Si vous voyez son visage sur le banc, vous voyez qu’Eden est encore concerné. Il a eu des blessures et maintenant ça va mieux, mais le rythme est important."

Ce à quoi Philippe a répondu pour clore le débat sur Eden et son inquiétude : "C’est un joueur exceptionnel qui a fait une carrière exceptionnelle. Il a commencé à 16 ans, il ne faut pas l’oublier. Ça fait plus de 15 ans qu’il joue, il a pris des coups en carrière et ici ça fait trois ans sans jouer, il y a des choses qui ne sont plus présentes chez lui. Au niveau de la hiérarchie, il passe derrière les trois autres attaquants du Real Madrid."