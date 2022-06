Philippe Albert : "Il va falloir rapidement retrouver de la sérénité en défense"

On est bien rentré dans le match la première mi-temps était satisfaisante. On était présent dans les duels et les mouvements étaient intéressants avec un Timothy Castagne très actif sur le flanc droit et un très bon Leander Dendoncker qui a mis Robert Lewandowski dans sa poche. C’était une première mi-temps intéressante même si les Polonais ont eu 2 frappes lointaines. En deuxième mi-temps, avec tous les changements effectués, il fallait s’attendre à souffrir et ce fut le cas en fin de rencontre. Si les Polonais avaient égalisé cela n’aurait pas été un scandale. Il n’y a vraiment pas de quoi s’emballer. Finalement, on l’emporte et c’est cela le plus important car il fallait rester au contact des Pays-Bas, qui gagnent encore une fois de façon incroyable en toute fin de match.