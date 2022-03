Philippe Albert : "Hans Vanaken et Leandro Trossard sont les grands vainqueurs de ce rassemblement"

Quels enseignements retirer de ce rassemblement du mois de mars ? A six mois de la Coupe du monde, Roberto Martinez a décidé de livrer une sélection "U50", qui a ramené un nul et une victoire de son diptyque contre l’Irlande et le Burkina Faso. Débriefing avec Philippe Albert. "Je retiens le fait de ne pas avoir encaissé malgré la défense remaniée, avec un bon Sels. C’était un début de match difficile en défense mais ils se sont ressaisis. La défense m’a paru plus solide qu’en Irlande avec l’entrée de Dendoncker en deuxième mi-temps, notamment".

Siebe Van der Heyden a disputé son premier match avec les Diables. Testé au poste d’arrière-central gauche à la place d’Arthur Theate, l’Unioniste a rendu une copie propre. "Je l’ai trouvé régulier et d’une sobriété incroyable. Il est monté en puissance au fil de la rencontre. Il a fait du VDH, très bon à l’arrêt, très bon dans le jeu aérien. Quelques montées intéressantes qu’il n’a pas pu mener à terme, dommage pour lui."

Au coup d’envoi, Roberto Martinez a privilégié la titularisation de Michy Batshuayi, reléguant pour une deuxième rencontre consécutive les Benteke, Origi et Vanzeir sur le banc. "Benteke a fait du Benteke lorsqu’il est monté hier : une tête sublime pour inscrire le 3-0. On sait ce qu’on a avec Christian, quand il monte au jeu, il a toujours faim. Au niveau de la mentalité, il est irréprochable. Il vit des moments difficiles à Crystal Palace où il n’évolue pratiquement jamais, et pourtant il livre une bonne copie en montant au jeu ce soir. J’espère qu’il sera du noyau au Qatar car on a besoin de son profil."