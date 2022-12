Philippe Albert et la retraite internationale d’Eden Hazard : "Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui me font frissonner, il va me manquer"

Plusieurs raisons ont pu pousser Hazard à tirer sa révérence selon notre consultant. "Je m’y attendais suite aux dernières prestations des Diables. Il avait débuté face au Koweït, au Canada et au Maroc. Et puis il y a cette mise à l’écart face à la Croatie. Alors qu’il n’avait pas véritablement démérité dans les deux premiers matches de cette Coupe du monde. Et on lui donne un temps de jeu famélique pour faire la différence. Ce qui était carrément impossible. Même si on aurait dû gagner cette rencontre. Il a annoncé dans le vestiaire par la suite qu’il arrêterait probablement sa carrière. C’était un gros signe aussi. Le fait de trouver un nouveau sélectionneur. La fédération décide de prendre contact avec trois cadres. On cite Courtois, De Bruyne et Lukaku. La moindre des choses aurait été aussi de citer Eden Hazard. Même si au cours des trois dernières années, son temps de jeu a été insuffisant. En équipe nationale, ça reste un leader et le capitaine. Je pense que c’est un manque de respect de la fédération de ne pas avoir cité son nom. Ou alors il était au courant qu’il allait arrêter. Mais ça, je n’en suis pas véritablement convaincu. Ce qu’il s’est passé ces dernières semaines dans le vestiaire des Diables a dû l’affecter. Je pense qu’il n’a jamais connu ça dans un vestiaire. On parle toujours de grande famille chez les Diables rouges. Je pense que ce n’est plus le cas actuellement. Il y a des jeunes aux dents longues qui poussent et qui revendiquent peut-être un peu trop vite certaines choses."