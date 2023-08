Depuis quelques jours, on ne parle quasiment plus que de lui à Saint-Guidon. Papy Jan Vertonghen, 36 ans et des milliers de kilomètres au compteur, a planté l’un des plus beaux buts de sa carrière contre Westerlo dimanche. Impérial en défense, le Diable Rouge a donc prouvé qu’il en avait encore sous le capot pour faire parler la poudre. Un peu comme son complice de toujours, Toby Alderweireld, décisif dans la lutte pour le titre l’an dernier. De quoi faire saliver Philippe Albert, notre consultant, qui ne tarit pas d’éloges les concernant…

"Techniquement, c’est incroyable ce qu’il réalise" confie Albert au moment de re-regarder une énième fois le but exceptionnel de Vertonghen contre Westerlo. C’est un joueur en totale confiance, qui est maître de ses nerfs et qui est maître sur le terrain à son âge. J’ai énormément de respect pour Jan parce qu’il est professionnel depuis de nombreuses années. Pour rester à ce niveau-là, il faut être sérieux, avoir une hygiène de vie irréprochable. C’est chouette de voir ce genre d’image."

Vient ensuite l’hommage à Toby Alderweireld… avant une petite séance d’introspection emplie de sincérité et d’humilité : "Ce que Toby réalise à l’Antwerp, c’est pareil. Rien que d’en parler, j’en ai des frissons. Moi j’aurais été incapable de tenir le coup jusqu’à cet âge-là. Je suis franc. Pourquoi ? J’avais une hygiène de vie un peu… différente" confie-t-il, le sourire en coin, à Benjamin Deceuninck dans notre traditionnel Facebook Live.

Le retour des deux (ex)-Diables est d’autant plus impressionnant que certains autres ont essayé… sans connaître le même succès : "On va citer des noms, pour qui j’ai énormément de respect, mais des Radja Nainggolan, Steven Defour, Kevin Mirallas sont revenus et n’ont pas apporté ce que Jan et Toby apportent."

Comme souvent avec Philippe Albert, c’est du franc-parler.