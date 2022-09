Philippe Albert, du ballon au micro du Fantôme de la Radio

Cette année, le Fantôme de la Radio invite régulièrement une personnalité qui accepte de parler d’elle, d’évoquer ses souvenirs, sa vie, ses succès, ses échecs, tout en écoutant des archives qui sont directement liées à son parcours.

Le premier à se livrer à l’exercice de cette nouvelle saison du Fantôme de la Radio, est Philippe Albert, ancien joueur de football professionnel à la carrière tout aussi imposante que sa carrure.

Même si vous n’aimez pas le football, vous allez apprécier cette émission. Il n’est pas question de tactique ni de transferts de joueurs et encore moins de hors-jeu. Il s’agit avant tout mieux connaître un homme pudique et discret, d’habitude peu enclin à parler de lui.

Alors qu’on le dit taiseux, Philippe Albert a répondu à toutes les questions du Fantôme de la Radio avec une franchise désarmante, laissant apparaître derrière sa carapace d’Ardennais un homme sensible et très attachant, avec qui on aimerait prolonger les conversations jusqu’au bout de la nuit…

Le fruit de cette discussion vous est proposé en deux épisodes, à écouter ou réécouter en replay.

Retrouvez le Fantôme de la Radio, tous les samedis, de 18h15 à 19 heures, sur la Première.