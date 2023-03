Philippe Albert distribue les bons points : "Ce test en Suède a été réussi avec grande distinction"

Les Diables Rouges se sont imposés 0-3 en Suède pour les débuts de Domenico Tedesco comme sélectionneur, vendredi, à Solna, lors de la première journée du groupe F des qualifications à l'Euro 2024 de football.

"On a pu voir beaucoup de choses intéressantes. Les cadres ont joué à leur niveau : Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui a été ultra prolifique. A côté de ça, des gars ont confirmé (comme Amadou Onana), impressionné (comme Dodi Lukebakio ou Johan Bakayoko. La soirée est positive à tous les niveaux. Wout Faes, aussi, a évolué à un très bon niveau. Il m'a épaté. Lukebakio, c'est le grand bonhomme de la rencontre. C'est lui qui a débloqué la partie avec deux assists et deux travaux fantastiques", a indiqué Philippe Albert.

Et notre consultant de poursuivre : "Tedesco avait promis un football total avec un pressing constant. Ca, c'était un peu difficile car il a eu moins de trois entrainements pour mettre ça en place. Il a pris ses responsabilités, il a fait des changements gagnants également. Pour une première, je ne vois que du positif. La Suède n'a pas montré grand chose, même quand Zlatan Ibrahimovic est monté. Le public était euphorique, mais Courtois n'a pas eu grand chose à faire en deuxième période. Le 0-2 est tombé tôt en deuxième période, on se doutait que c'était terminé. Trois points, c'est un départ assez inespéré, surtout dans le contenu. Le résultat était plus important que la manière. C'est ce qui s'est produit, avec la manière en plus. Personne n'aurait imaginé un succès 0-3 pour débuter, chapeau à tout le monde."