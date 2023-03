Philippe Albert : "Depuis 2018, je n’avais plus vu des Diables aussi brillants... on a explosé les Allemands en 1ère période"

Les Diables Rouges, avec leur nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, se sont imposés à Cologne contre l'Allemagne (2-3) en match amical mardi soir, mettant fin à 69 ans de disette contre la Mannschaft.

"Cette victoire fait énormément de bien. En première période, on a explosé l’équipe allemande, affaiblie, mais on a réellement vu le football total dont Tedesco parlait. Même si l’Allemagne avait été plus ou moins au complet, je pense qu’on aurait fait beaucoup de dégâts. C’était un football direct fait de pressing. Techniquement, c’était très bon et on s’est procuré plusieurs occasions très franches. Si c’est 0-4 à la pause, personne n’a rien à dire. Je suis très impressionné par ce que les Diables ont montré. La deuxième période de l’Allemagne était plus normale que la première. Gnabry a fait mal à Saelemaekers. C’était un gros test pour l’équipe, ils s’en sont bien sortis. Si on veut être ambitieux au niveau d’un bon résultat à l’Euro 2024, il va falloir être aussi solide à l’avenir", s'enthousiasme Philippe Albert.

"Depuis 2018, je n’avais plus vu une équipe nationale aussi brillante. On voit où l’entraineur veut en venir. Il y a des possibilités tactiques avec certains joueurs qui s’impliquent directement dans son système. On a souffert en deuxième mi-temps, mais j’ai apprécié la motivation, la mentalité, le jusqu’auboutisme d’un Faes, Theate ou Castagne. Saelemaekers a rencontré plus de difficultés, mais la position n’était pas idéale pour lui. Onana, Mangala, De Bruyne, Lukaku : quand les choses vont moins bien, cette mentalité reste présente. On ne retrouvait pas cela durant les 12 à 15 derniers mois. Quand on voit la prestation d’Onana ou de Mangala, c’est impressionnant. Ils n’ont peur de rien, ils ont tellement confiance en leurs qualités. Ce n’est plus l’insouciance de la jeunesse, c’est de la maturité", poursuit notre consultant.