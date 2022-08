Philippe Albert déçu par le début de saison de Charleroi : "Ce sont des points qui risquent de coûter cher en fin de saison"

Philippe Albert était l’invité de Lancelot Meulewaeter ce lundi dans le Facebook Live de La Tribune. Parmi tous les sujets abordés, notre consultant s’est penché sur le début de saison compliqué de Charleroi. Avec une victoire et puis deux défaites, les Zèbres pointent à la 13e place avec trois petites unités.

Un bilan comptable insuffisant pour Philippe Albert : "Pour moi c’est un début de saison raté. Une première victoire au forceps lors de la journée inaugurale face à Eupen. Un match très difficile à l’Union, notamment en première mi-temps. Et cette défaite face à Ostende qui fait très mal. Hubert sort deux très gros arrêts en première période mais c’est un bon gardien qui grandit depuis qu’il est à Ostende. Et quand vous faites preuve de manque de réalisme offensivement, l’équipe adverse en profite et on en a eu l’exemple avec Ostende".

Résultat, la tension monte chez les supporters qui attendaient bien mieux de la bande à Edward Still. Une pression des supporters que semble mal gérer le groupe, en témoigne les scènes d’après-match à l’issue de la défaite de ce week-end (1-3) face à Ostende : "C’est une défaite qui fait très mal parce que ni le staff ni les joueurs n’ont eu l’occasion d’aller saluer leurs supporters, ils n’ont pas osé. Les images étaient quand même criantes à ce niveau-là".

Pour éviter que le lien ne se rompe totalement, il faudra réagir dès ce week-end avec un déplacement à Seraing, lanterne rouge qui ne compte pas le moindre point : "C’est déjà un match couperet à Seraing samedi pour les Carolos, pour Still, pour les joueurs et pour la direction. Parce que les supporters sont malgré tout assez clairvoyants à ce niveau-là. Ils ont perdu Nicholson, Bayo a éclaté en fin de saison en marquant plusieurs buts, ça lui a valu un transfert du côté de Watford. Financièrement ce sont des affaires excellentes mais sportivement ce sont deux pertes énormes. Au niveau offensif, ce sont des mecs qui inscrivaient des buts assez facilement".

Des départs qui n’ont pas encore été remplacés mais aussi des nouveaux arrivants qui n’ont pas encore réussi à s’adapter : "Mehdi pensait avoir la solution avec Badji qui est en manque criant de confiance depuis plus de deux ans et Benbouali est arrivé mais n’est physiquement pas en ordre. Ce sont des points qui risquent de coûter cher en fin de saison alors qu’on a joué que trois matchs".

Les Zèbres n’auront donc pas le droit à l’erreur ce samedi à Seraing mais pour Philippe Albert, ce n’est pas gagné d’avance malgré le début de saison complètement manqué des Sérésiens : "Il faut absolument gagner du côté de Seraing mais attention parce que le Seraing de la deuxième mi-temps contre Anderlecht va sûrement jouer comme ça tactiquement et c’est autre chose que celui de la première mi-temps".