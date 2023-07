Philippe Albert débriefe le match du Standard à Saint-Trond : "Si rien ne change, les Rouches ne seront pas dans le top 6"

Le Standard a réalisé une prestation décevante pour la première journée du championnat sur la pelouse de Saint-Trond (1-0). Dans le Facebook live La Tribune, Philippe Albert s’est exprimé sur la situation des Rouches.

Notre consultant a commencé par pointer certaines raisons de cette défaite. "Il y a eu des bonnes choses, Zinho Vanheusden a été très présent pour son premier match. Bokadi est tellement à l’aise techniquement qu’il réalise ce genre de performances pratiquement chaque semaine. Tant que cela ne va pas contre lui, ce n’est pas trop grave. Concernant Hoefkens et le Standard, il faut rappeler qu’ils ont perdu une demi-équipe, surtout au milieu de terrain. On ne remplace pas des joueurs comme Alzate, Cimirot ou Zinckernagel d’un coup de baguette magique sans oublier le départ de Raskin. Il va falloir du temps mais un ou deux renforts seraient les bienvenus quand même car c’était moyen contre Saint-Trond. Il n’y avait pas de problème au niveau de la mentalité affichée par certains joueurs mais pour gagner un match, même face à Saint-Trond, il faut être présent, se créer des occasions et être présents offensivement. À ce niveau-là, il y a eu un petit souci."

Le nœud du problème est offensif

L’ancien Diable rouge a ensuite avancé le point principal à améliorer. "Le nœud du problème est offensif. Le Standard a un bon gardien, la défense centrale sera sans doute l’une des meilleures du championnat donc je n’ai pas de souci à ce niveau-là. Mais, devant, même si Ohio est un bon attaquant, je ne le vois pas mettre entre 15 et 20 buts, à moins qu’Hoefkens en tire le maximum et lui donne une confiance qu’il n’avait peut-être pas trop la saison dernière. Il faudra aussi chercher une forme de régularité dans ses performances. Il n’y a rien à faire. Si vous voulez être ambitieux dans ce championnat, il vous faut un buteur qui empile les buts toutes les semaines."

Relancé par Benjamin Deceuninck sur certains joueurs pas au même niveau que l’an dernier, Philippe ne s’alarme pas. "Je n’ai aucun problème avec Fossey, il va retrouver son niveau de la saison dernière. En début de match, Donnum était positionné sur la droite voire dans l’axe alors que, l’année passée, son duo sur la gauche avec Zinckernagel était absolument fantastique. Il avait des automatismes avec tous ces joueurs qui sont partis et ne les a plus à l’heure actuelle. L’avenir nous dira s’il va reconquérir le cœur des supporters mais j’en suis persuadé car il est assez performant au niveau de la mentalité et de ses qualités. Il faut des automatismes et ce n’est pas évident quand vous avez autant de joueurs qui sont partis."

Le Standard est moins fort que l’année passée

Les Rouches sont-ils au même niveau que l’an dernier ? À cette question, notre consultant s’est montré très clair. "À l’heure actuelle, le Standard est moins fort que l’année passée. Des joueurs de qualité sont partis et n’ont pas nécessairement été remplacés car ce sont des joueurs avec des profils différents. La saison dernière, il y avait des joueurs qui pouvaient mettre le feu à une rencontre. C’est moins le cas aujourd’hui. Si le collectif est présent et qu’il y a l’un ou l’autre transfert, cela devrait aller beaucoup mieux mais l’équipe qu’on a vue à l’œuvre contre Saint-Trond ne terminerait pas dans le top 6."