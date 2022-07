Philippe Albert débriefe le match d'Anderlecht : "Debast en impose, Verschaeren incroyable et Silva futur grand"

La Pro League a repris ses droits ce dimanche avec la 1e journée qui a vu Anderlecht s’imposer face à Ostende (2-0). Notre consultant Philippe Albert est revenu dans un Facebook live "La Tribune" sur la prestation anderlechtoise au micro de Benjamin Deceuninck ce lundi midi. Il a vu deux visages dans le match anderlechtois. "Il y a eu un très bon début de match, avec de la pression, du football vers l’avant" explique Philippe Albert "Mais en deuxième période, ils ont remis Ostende dans le match, sans que le club côtier ne parvienne à marquer".

Au-delà des chiffres, l’ex-joueur mauve souligne la qualité de la jeunesse anderlechtoise et les renforts enregistrés par le club bruxellois.

Il met en avant trois joueurs : Fabio Silva, Yari Verschaeren et Zeno Debast. "Fabio Silva monte au jeu et parvient à faire la différence" analyse Philippe Albert. "Il met un but absolument extraordinaire alors que quelques secondes auparavant il a une occasion ultra-facile qu’il met 4 mètres à côté. Ce joueur a coûté 40 millions (ndlr : à Wolverhampton qui le prête à Anderlecht) et c’est un futur grand. Il a énormément de talent."

"Yari Verschaeren a été absolument incroyable" ajoute Philippe Albert. "Quel match de Verschaeren même s’il a péché en finition."

"Zeno Debast a quelque chose" termine Philippe Albert, qui confesse un petit faible pour le ket bruxellois. "Il défend en restant debout la plupart du temps. Il a une bonne relance et un excellent jeu de tête. Et il en impose. S’il garde la tête bien sur les épaules, ce sera aussi un futur grand."

