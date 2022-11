Philippe Albert débriefe Belgique - Maroc : "J'ai rarement été aussi dépité après un match des Diables"

Présent aux côtés de Vincent Langendries dans le stade Al Thumama pour commenter la rencontre des Diables Rouges, Philippe Albert n'a pas mâché ses mots après la défaite de la Belgique face au Maroc ce dimanche (0-2).

"Quand on domine et qu'on ne se crée pas d'occasions, c'est difficile de gagner un match, a confié l'ancien Diable Rouge au micro de Pierre Deprez, l'un des envoyés spéciaux de la RTBF au Qatar. La première mi-temps de nos Diables était relativement correcte, si on la compare à ce qu'ils ont montré face au Canada. Dès l'entame de la seconde période, on a senti que le Maroc avait d'autres intentions, et on a directement été mis en difficulté. Finalement, cette défaite 2-0 fait très mal. Dans le milieu de terrain, après la sortie d'Eden Hazard et d'Amadou Onana, on a piétiné. On n'a plus réussi à prendre le jeu à notre avantage, et le Maroc en a profité. Les changements n'ont pas été convaincants, le score en est la preuve."

"Sur le premier but encaissé, je pense qu'ils sont tous en partie responsables, a repris le consultant de la RTBF. Je ne sais pas quelles sont les consignes du staff sur ce genre de phase, mais je suis étonné de retrouver quatre Diables Rouges en première zone, et il n'y en a pas un seul qui est présent pour dégager le ballon. Thibaut Courtois, lui, est surpris. C'est plus une erreur collective qu'individuelle. Mais ça fait très mal, j'ai rarement été aussi dépité après un match des Diables. La manière en seconde période laissait à désirer, et c'est ce qui me fait le plus mal."