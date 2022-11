Philippe Albert croit en Eden Hazard : "En équipe nationale il a rarement déçu, ne l’oublions pas"

Les Diables Rouges peaufinent les derniers réglages au Koweït avant de s’envoler pour le Qatar pour y disputer la Coupe du monde. Ce vendredi, ils affrontent l’Egypte en match amical. Une répétition générale avant le match de mercredi prochain face au Canada. Pour Philippe Albert, notre consultant, il ne faudra pas prendre trop de risques même si ce match peut avoir de l’intérêt, comme il l’a expliqué au micro de Pierre Deprez : "La plupart des nations en ont fait un donc j’irais dans le sens positif même si les joueurs n’ont pas besoin de rythme, ils sont presque tous titulaires dans leurs clubs respectifs. C’est risquer des blessures supplémentaires alors qu’on n’en a pas vraiment besoin".

Certains joueurs pourraient cependant s’appuyer sur cette joute amicale pour lancer leur Coupe du monde : "Ça va être surtout être utile à notre capitaine, Eden, qui en est le premier conscient. J’ai vu ses interviews et la lucidité d’Eden est géniale à ce niveau-là".

Mais pour Philippe Albert, les cadres ne devraient pas disputer ce match : "Je pense qu’un gars comme Onana va pouvoir débuter la rencontre si on décide de faire souffler Witsel. Moi je pars du principe que notre colonne vertébrale doit être épargnée. C’est-à-dire, Courtois, Alderweireld, De Bruyne. Lukaku, lui, ne sera de toute façon pas de la partie".

Car une blessure d’un des cadres serait une véritable catastrophe à quelques jours du début de la compétition : "Il y a des cadres. Imaginez que Courtois, Alderweireld, De Bruyne, Witsel débutent et deux de ces joueurs-là se blessent. On va faire quoi pendant cette Coupe du monde ? C’est quand même assez risqué et par rapport à la conférence de presse de Martinez d’hier, je ne pense pas que nos cadres débuteront la rencontre ce soir et c’est peut-être mieux comme ça".

Depuis quelques semaines, un débat court également, sur les réseaux sociaux notamment, à propos de la titularisation d’Eden Hazard ou de Leandro Trossard. Pour notre consultant, si l’un joue, cela ne veut pas forcément dire que l’autre sera sur le banc : "Je pense que même si Eden ne convainc pas ce soir, il débutera contre le Canada. C’est mon avis. Même si Trossard réalise un début de saison absolument extraordinaire et mériterait de débuter face au Canada. Mais les deux peuvent jouer ensemble. Eden peut jouer sur la gauche et Trossard sur la droite. A ce niveau-là, il n’y a pas de problème me concernant".

Car pour Philippe Albert, il ne faut pas enterrer le capitaine des Diables trop vite : "Il a été un des trois meilleurs joueurs au monde pendant une dizaine d’années. Il est pro depuis qu’il a 16 ans. C’est vrai que ça fait trois ans qu’il ne joue plus. En équipe nationale, il a rarement déçu, ne l’oublions pas. En club c’est complètement différent. Je ne parlerais pas d’immunité mais je parlerais plus de patience par rapport à lui".

Un autre diable en manque de rythme, c’est Jérémy Doku, qui revient tout juste de blessure mais qui pourrait tout de même avoir un rôle à jouer selon Philippe Albert : "Doku vient seulement de revenir dans le parcours et si on le lance dans les 20-25 dernières minutes face à une défense qui est déjà fatiguée, il peut faire très mal".

Centre de discussion depuis plusieurs années, la défense des Diables qui peine à convaincre. Mais pour notre consultant, il n’y a pas forcément de quoi paniquer : "Il y a Dendoncker qui peut toujours reculer d’un cran donc ça c’est aussi important. Je pense que ce soir, Theate et Faes auront du temps de jeu. Soit avec Alderweireld, soit avec Dendoncker qu’on peut faire reculer d’un cran. Je ne me fais pas trop de souci pour le match de mercredi. Vertonghen sera certainement rétabli et je pense que c’est une bonne chose parce qu’on aura besoin d’expérience à ce niveau-là".