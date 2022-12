Philippe Albert : "Cette génération a fait des résultats monstrueux, mais ils se sont plantés sur leur dernière Coupe du monde"

La Belgique a pris la porte dès la phase de groupes durant cette Coupe du monde 2022. Après l'analyse de cette élimination, Philippe Albert a posé son regard sur notre génération dorée.

"Le bilan de cette génération est ultra positif jusqu'il y a un an. Si on prend la dernière année en considération, c'est très décevant. Roberto Martinez a mis en place des choses nouvelles. Tactiquement, il est passé à une défense à trois et on a fait très mal à nos adversaires. En 2018, on aurait pu être champion du monde. On a produit le meilleur football. En foot, les gens ont la mémoire courte. Ils ne vont retenir que cette élimination en 2022. Elle est inadmissible et je suis le premier à le dire. Mais il ne faut pas oublier le bien que le coach a apporté à notre football", a indiqué notre consultant.

"La suite va se faire automatiquement je pense. Certains jouent sont relativement âgés. Ils vont réfléchir à leur retraire internationale, ce que je peux comprendre. Ils se sont donnés corps et âmes depuis quinze ans, des gars comme Jan Vertonghen ou Toby Alderweireld. On n'a rien à leur reprocher. Depuis six mois, parce que ça va un peu moins bien, tout leur tombe dessus. En tant qu'ancien joueur, quand vous avez reçu des critiques comme ce fut le cas par rapport à la lenteur de cette défense, ça fait très mal d'autant qu'ils n'avaient rien à se reprocher auparavant. Des talents comme on a eu depuis quinze ans, ça ne court pas les rues. C'est une génération exceptionnelle. Ils ont fait des résultats monstrueux, mais ils se sont plantés sur leur dernière Coupe du monde. J'espère que les gens au pays ne retiendront pas que ça", a conclu l'ancien Diable Rouge.