Philippe Albert : "Ce match des Diables en Autriche, ça peut être le début d'une ère positive... avec un nouveau coach, pourquoi pas"

"Il y a 12 ans, on a gagné ici à Vienne. C'était le début de quelque chose (ndlr : les prémices de la génération dorée)... mais ça n'a finalement abouti à rien (sourire). Au niveau des résultats je veux dire. On attendait un trophée et il n'est malheureusement pas arrivé. On aurait pu revendiquer quelque chose en 2016 ou 2018. Ce match en Autriche, ça peut être le début d'une ère positive à tous les niveaux. Il y a énormément de talent, de la jeunesse, de la fougue. Avec un nouvel entraineur, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Les supporters belges connaissent le football. Ils se rendent compte qu'il y a énormément de talent dans cette nouvelle génération. On ne battra pas le record d'affluence comme lors du déplacement en Ecosse, mais avoir 2000 à 2500 supporters, ça fait du bien. J'espère que les Diables répondront présents et respecteront ceux qui ont fait le déplacement", a poursuivi l'ancien Diable Rouge.

"Il n'y aura sans doute pas trop de changements dans l'équipe alignée. Ce sera Sels dans le but. Avec Castagne, Faes, qui sera à mon avis titulaire car il débute depuis que Tedesco est arrivé, Vertonghen et Theate. Pour l'impact physique, Onana et Mangala dans le milieu. Puis Lukebakio, Carrasco et Doku en soutien de Lukaku", a-t-il conclu.