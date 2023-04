Philippe Albert catégorique : "C’est la faute de Riemer si Anderlecht n’a pas gagné contre Westerlo"

Quelle drôle de saison, quand même, à Anderlecht. Alors que les Mauves avaient retrouvé le sourire et le Top 8 grâce à plusieurs prestations réussies, ils se sont tiré une balle dans le pied en ne parvenant pas à prendre le dessus sur Westerlo à domicile. Un faux pas face à un concurrent direct, qui, couplé aux autres résultats du weekend, éjecte les Bruxellois des PO2… à deux matches de la fin de la phase régulière. Forcément, après ce weekend décevant, le plateau de la Tribune avait des choses à redire sur le niveau de l’équipe et les choix tactiques du coach, Brian Riemer.

"J’ai vu plein de bonnes choses. Il manquait juste de la qualité à la finition", estimait Brian Riemer à la fin du match face à Westerlo. Adepte de la méthode Coué, le coach s’est encore entêté dans son sempiternel optimisme au moment de revenir sur la prestation de son équipe.

Une façon d’occulter le négatif pour booster ses troupes, qui ne convainc pas forcément le plateau de la Tribune. "Je ne pense pas que tout va bien. Anderlecht a été mis en difficulté, s’il y a bien une équipe qui doit gagner, c’est Westerlo. Anderlecht est à la maison, et malgré tout le respect que j’ai pour Westerlo, les Mauves doivent montrer beaucoup plus. Ils jouent avec deux milieux récupérateurs, pour moi il y en a déjà un de trop. Je n’ai pas vu Arnstad, je n’ai pas vu Dreyer, je n’ai pas vu Raman, pas mal de joueurs étaient en dessous de leur niveau offensif" assène, dans son franc-parler habituel, Marc Wilmots en guise de premier uppercut.

Philippe Albert lui emboîte le pas et n’y va, lui non plus, pas de main morte : "Quand votre meilleur joueur, c’est votre gardien, qui plus est dans une rencontre face à un rival directe, que vous êtes obligé de remporter… c’est anormal. Pour en revenir à Riemer, il connaissait déjà le résultat de Charleroi, il savait qu’il était obligé de gagner. Pour moi, le championnat, c’est le plus important, la Coupe d’Europe, c’est un bonus. Refaelov et Slimani devaient débuter. Raman dans une équipe qui doit faire le jeu, quand il n’y a pas d’espace, ne sert pas à grand-chose. C’est différent en déplacement. C’est la faute de Riemer si Anderlecht n’a pas gagné. Même à 70%, Refaelov et Slimani doivent commencer."

